Германия направит военные корабли в Арктику 1.07.2025, 14:43

иллюстративное фото

Берлин отвечает на растущую активность России.

Германия направит патрульные корабли в Северную Атлантику и Арктику, чтобы противостоять растущей военной активности России в регионе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Морские угрозы усиливаются. Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе», — сказал Писториус, пишет The Moscow Times.

Он добавил, что немецкие корабли появятся в регионе до конца текущего года, а по пути в Арктику флот Германии будет проводить учения с союзниками. Также, по его словам, Военно-морские силы Германии впервые примут участие в канадских арктических учениях «Нанук» в районе Гренландии. Берлин намерен задействовать в них подводные лодки, фрегаты и патрульные самолеты, чтобы продемонстрировать «нашу приверженность этому региону», отметил Писториус.

В октябре прошлого года США перебросили два эсминца в западную часть Баренцева моря для выполнения специальных задач вблизи российской Арктики. Отправка кораблей символизировала приверженность Вашингтона тому, чтобы сохранить регион открытым и свободным, говорил командующий группой контр-адмирал Шон Бейли. В начале текущего года Великобритания и Норвегия обсудили план защиты Арктики от России. Страны договорились усилить сотрудничество в области обороны для повышения безопасность на Крайнем Севере. Позднее стало известно, что Швеция готовит спецназ для противостояния России в Арктике.

Замкомандира бригады спецназа Матиас Вайнионпаа в разговоре с Wall Street Journal заявил, что Москва на данный момент ограничена из-за войны в Украине, «но как только там установится мир и они станут выводить оттуда войска, начнется отсчет времени для остальной Европы».

До этого бывший генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен призвал страны Североатлантического альянса сдерживать Россию в Арктике, поскольку Москва увеличивает в регионе число военных объектов, в том числе авиабаз. «Мы должны воспринимать это серьезно. Они явно имеют территориальные амбиции в регионе. В ответ на это НАТО должен разработать арктическую стратегию и играть более сильную роль», — сказал Расмуссен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com