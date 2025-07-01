Появился гарантированный номинант на «Оскар» в 2025 году 1.07.2025, 14:46

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Премьера состоялась 18 апреля.

Лишь один фильм, вышедший с января по июнь, можно уверенно считать претендентом на номинацию на «Оскар» за лучший фильм — это «Грешники» режиссера Райана Куглера, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Премьера фильма состоялась 18 апреля. История о двух братьях-близнецах, вернувшихся из чикагских гангстерских разборок в родной южный город, сочетает в себе гангстерский жанр и элементы вампирского фэнтези. «Грешники» получил 97% положительных рецензий от критиков на Rotten Tomatoes и 96% — от зрителей. Картина уже собрала $278 млн в США и $364 млн по миру.

Фильм может рассчитывать на множество номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссура» и «Оригинальный сценарий», а также за роли второго плана, операторскую работу, монтаж, звук, визуальные эффекты и оригинальную песню.

На фоне других фильмов первой половины года «Грешники» остается явным лидером. Пока остальные претенденты только готовятся к релизу, фильм Куглера уже вышел.

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