Внешний долг Беларуси вырос на несколько миллиардов долларов

Внешний долг Беларуси вырос на несколько миллиардов долларов3
- 1.07.2025, 15:02
- 1,136
На каждого белоруса приходятся тысячи долларов внешнего долга.
Только за первый квартал 2025-го года внешний долг Беларуси значительно вырос. Такие данные содержатся в недавнем официальном отчете Нацбанка.
На 1 апреля текущего года валовой внешний долг РБ составил $37,4 миллиарда долларов (в начале года был $35,165 миллиарда).
Это значит, отмечает thinktanks, что на каждого белоруса приходится более 4 тысяч долларов внешнего долга.
До этого долг Беларуси в расчете на душу населения снижался три года подряд, начиная с 2022-го.
В Нацбанке этот рост объясняют прежде всего переоценкой долговых обязательств, а также операциями внешнеторгового финансирования.