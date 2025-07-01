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Внешний долг Беларуси вырос на несколько миллиардов долларов

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  • 1.07.2025, 15:02
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Внешний долг Беларуси вырос на несколько миллиардов долларов

На каждого белоруса приходятся тысячи долларов внешнего долга.

Только за первый квартал 2025-го года внешний долг Беларуси значительно вырос. Такие данные содержатся в недавнем официальном отчете Нацбанка.

На 1 апреля текущего года валовой внешний долг РБ составил $37,4 миллиарда долларов (в начале года был $35,165 миллиарда).

Это значит, отмечает thinktanks, что на каждого белоруса приходится более 4 тысяч долларов внешнего долга.

До этого долг Беларуси в расчете на душу населения снижался три года подряд, начиная с 2022-го.

В Нацбанке этот рост объясняют прежде всего переоценкой долговых обязательств, а также операциями внешнеторгового финансирования.

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