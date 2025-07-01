Внешний долг Беларуси вырос на несколько миллиардов долларов 3 1.07.2025, 15:02

1,136

На каждого белоруса приходятся тысячи долларов внешнего долга.

Только за первый квартал 2025-го года внешний долг Беларуси значительно вырос. Такие данные содержатся в недавнем официальном отчете Нацбанка.

На 1 апреля текущего года валовой внешний долг РБ составил $37,4 миллиарда долларов (в начале года был $35,165 миллиарда).

Это значит, отмечает thinktanks, что на каждого белоруса приходится более 4 тысяч долларов внешнего долга.

До этого долг Беларуси в расчете на душу населения снижался три года подряд, начиная с 2022-го.

В Нацбанке этот рост объясняют прежде всего переоценкой долговых обязательств, а также операциями внешнеторгового финансирования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com