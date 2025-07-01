Российский «Купол» атаковали необычные дроны 1.07.2025, 15:10

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У них не было шасси.

Украинские ударные дроны «Лютий» атаковали завод «Купол» в российском Ижевске. При этом, судя по кадрам видео, беспилотники ВСУ имели необычную конструкцию.

Об этом сообщает Defense Express.

Сообщается, что украинские дроны, которые совершили эту дальнобойную атаку, не имели шасси.

При этом ранее для «Лютого» именно самолетный взлет был единственным известным типом пуска. С одной стороны, это позволяло его запускать без дополнительного оснащения — без катапульты или ускорителя.

С другой, требовало довольно неординарной организации запуска с сопровождением дрона во время взлета. Очевидно, для управления оператором с помощью радиоуправления разбегом, отрывом и набором высоты дрона.

Убрав систему фиксированных опор летательного аппарата, инженеры получили меньшее аэродинамическое сопротивление, и соответственно большую дальность полета. Отсутствие шасси также положительно повлияло на заметность на РЛС.

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