На границе с Польшей кошка сломала переноску и выбежала из автобуса 1.07.2025, 15:16

Ее искали с тепловизором почти сутки.

Кошку по имени Эйр волонтеры в шутку называют «33 несчастья». За ее недолгую жизнь ей действительно выпало немало испытаний. Одно из них — на днях. Прямо на белорусско-польской границе она сбежала из переноски. История стала вирусной, и к поискам подключились десятки белорусов, пишет «Онлайнер».

Впервые увидела котенка девушка еще прошлой осенью: подвозила на дачу пожилую женщину после стерилизации кошки. Оказалось, что бабушка заботится еще и о двух котятах. Алеся решила помочь их пристроить и забрала себе. И если одна кошечка нашла хозяев довольно быстро, то с Эйр пришлось повозиться: у нее обнаружили серьезные заболевания. Но оставить себе ее Алеся не могла: кошка совсем не ужилась с ее домашней питомицей.

Когда пост об Эйр появился в соцсетях организации, он собрал очень много откликов. Но самый тесный контакт сложился с девушкой из Германии — именно она была решительно настроена забрать кошку к себе. Чтобы «переехать» в другую страну, по новым правилам, Эйр должна была сдать так называемые титры и выждать карантин три месяца. К его окончанию новая хозяйка приехала за кошкой в Беларусь.

29 июня они должны были выехать на автобусе из Беларуси в Польшу. Кошке специально выкупили отдельное место. Но во время долгого ожидания на границе хозяйка ненадолго уснула, а за это время Эйр успела незаметно сбежать из переноски. Это произошло около 4 часов ночи с воскресенья на понедельник.

Девушка сразу же сообщила о произошедшем волонтерам и параллельно продолжила активно искать кошку сама. Утром Алеся, неравнодушная к судьбе Эйр, решила из Минска отправиться прямиком на границу, чтобы помочь с поисками. В то же время информацию о пропавшей кошке начали размещать в местных пабликах и репостить брестские блогеры.

— Мне советовали, что лучше искать вечером, когда тихо. А в идеале — дождаться ночи. Мы специально взяли в аренду тепловизор, а по дороге купили резиновые сапоги: местность поблизости оказалась болотистой.

Вместе с волонтером Полиной Алеся обошла огромную территорию: заправку, парковку, вагончики страховых компаний. Везде девушки оставляли объявления о пропаже. Сам близлежащий лес они несколько раз обошли при свете дня, а потом повторили то же самое вечером.

Когда поздно вечером им уже нужно было уезжать в Минск, решили еще раз пройти все главные точки с тепловизором. А ровно в 11 ночи Полина случайно заметила Эйр примерно в том же месте, где она выбежала из автобуса. На то, чтобы поймать кошку, ушло еще около часа: она постоянно то приближалась, то снова отбегала на приличное расстояние. Волонтеры использовали самые разные приемы, на подмогу им даже приехали неравнодушные ребята из Бреста.

— Когда мы наконец ее поймали, изо всех сил вцепились в переноску. Было страшно, что она снова выскочит. Держали ее втроем. Потом на всякий случай закрутили в плед. И только когда закрыли в машине, смогли успокоиться, — вспоминает Алеся.

Ровно в тот момент, когда кошку поймали, ее хозяйка прошла границу. Всего она провела в ожидании 30 часов и по серьезным личным обстоятельствам не смогла перенести отъезд. Девушка договорилась с волонтерами, что пока они заберут кошку. Сейчас Эйр, прославившаяся своими приключениями, снова живет дома у Алеси.

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