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У Путина вырваны клыки

  • Аббас Галлямов
  • 1.07.2025, 15:17
  • 1,716
У Путина вырваны клыки
Аббас Галлямов

Украина помогла Израилю и США разобраться с врагами на Ближнем Востоке.

В течение последнего года Путин получил на Ближнем Востоке несколько очень болезненных ударов. Падение режима Асада, разгром Хезболлы и ХАМАС, а теперь ещё и сокрушительное поражение Ирана позволяют утверждать, что Россия практически исчезла с ближневосточной карты как крупный геополитический игрок.

Буквально все ставки, сделанные Путиным в регионе, оказались проигрышными. Не случайно в ответ на предложение российского президента помочь с решением иранской проблемы, Трамп ответил ему: «Лучше помоги самому себе». Напомню, это был тот самый Трамп, который еще полгода назад говорил, что нуждается в услугах Кремля.

Если бы российский лидер был в состоянии помешать подобному развитию событий, он бы обязательно это сделал. Проблема, однако, в том, что он увяз в Украине и у него попросту не хватает ресурсов. Я не утверждаю, что найди он их, он бы смог принципиально изменить ближневосточные расклады. Принципиально — нет, но на время осложнить жизнь Израилю и Америке у него бы получилось. Можно просто вспомнить многолетнее российское присутствие в Сирии, которое сильно ограничивало возможности Иерусалима в части давления на Дамаск, Бейрут и Тегеран.

Тем, что у Путина оказались вырваны клыки и он не смог помешать Израилю и его западным союзникам разбираться со своими врагами, последние обязаны Украине. Связав российскому президенту руки в донецких степях, она развязала их действующим в отрогах Загроса Израилю и США.

Я не уверен, что Трамп это понимает, но сопротивляющаяся Украина для него это не только источник головной боли, но и крупный политический актив.

Аббас Галлямов, «Можем объяснить»

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