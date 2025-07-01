В Беларуси залетело минимум 17 российских БПЛА
- 1.07.2025, 15:23
Один из них упал вблизи населенного пункта.
«Флагшток» продолжает мониторинг случаев нарушения воздушного пространства Беларуси российскими ударными дронами при массированных атаках на Украину. С помощью данных украинского канала «Рында мониторит» установлено, что за июнь таких случаев было минимум 17.
Как правило, БпЛА пересекали границу, проходящую по реке Днепр, в Гомельской области. Часть дронов, проследовав через Беларусь, возвращались вновь на территорию Украины. Судьба других оставалась неизвестна.
При этом фиксировались пролеты российских ударных беспилотников над городами. В частности, жители Речицы давали свидетельства о том, что 1 июня видели и слышали «Шахед» над центром города.
Удалось верифицировать случай падения БпЛА вблизи населенного пункта. Дрон упал на границе Глусского и Октябрьского районов днем 3 июня в районе деревни Ратмировичи.
Милиция предупреждала местных жителей об ответственности за распространение информации об инциденте. Очевидцы идентифицировали БпЛА как российский «Шахед». О детонации дрона при падении информации не поступало.