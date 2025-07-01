Foreign Policy: Каким Дональда Трампа запомнит история
- 1.07.2025, 15:25
Итоговая оценка будет зависеть не от лозунгов, а от результатов.
Президент США Дональд Трамп уже прославился как президент, сосредоточивший свое правление исключительно на собственной персоне. Ни один другой американский лидер так явно не стремился к личной славе, при этом заявляя, что уже достоин места рядом с Вашингтоном и Линкольном. Его сторонники предлагают увековечить Трампа на горе Рашмор, а сам он неоднократно добивался Нобелевской премии мира — в том числе из зависти к экс-президенту США Бараку Обаме, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Однако, по мнению многих аналитиков, реальные достижения Трампа выглядят куда скромнее. За его первый срок США столкнулись с неэффективной борьбой с COVID-19, ростом долга на $8 трлн, ухудшением торгового баланса и провалом переговоров с Северной Кореей. Его второй срок, считают критики, стал возможен лишь из-за слабости бывшего президента США Джо Байдена, а не из-за успехов Трампа.
Основной «талант» Трампа — умение создавать иллюзию успеха. От бизнес-карьеры с чередой банкротств до образа «великого лидера», он постоянно использует саморекламу, телевидение и популизм. Однако за этим фасадом стоит слабое понимание политики, неспособность к эффективным реформам и агрессивная риторика, раскалывающая страну.
История показывает, что стремление к личной славе без реальной заботы о народе может привести к катастрофе. Так было с Наполеоном, Гитлером, Мао и другими. Отцы-основатели США предостерегали от чрезмерной президентской власти и ставили амбиции под контроль закона.
Итоговая оценка Трампа будет зависеть не от лозунгов, а от результатов. И если Америка не захочет остаться слабее, беднее и менее демократичной — титул «великого» ей придется отложить для кого-то другого.