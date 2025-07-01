Ученые: Дневной сон помогает находить гениальные решения 1.07.2025, 15:26

Мозг отсеивает важную информацию от несущественной.

Небольшой, но глубокий дневной сон может значительно повысить способность к творческому решению задач. Новое исследование, проведенное в Институте развития человека общества Макса Планка в Берлине, показало, что люди, достигшие второй стадии сна (N2), гораздо чаще испытывали «эффект эврики» после пробуждения, чем те, кто спал поверхностно или вовсе не заснул, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org).

Вторая стадия сна сопровождается замедлением мозговой активности и вспышками электромагнитной активности, называемыми сонными веретенами. Именно в этот момент мозг, вероятно, отсеивает важную информацию от несущественной, подготавливая почву для внезапных прозрений.

В исследовании приняли участие 90 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Им предложили выполнить задание на распознавание движения точек на экране. В середине задания цвета точек начали предсказывать правильный ответ, но участникам об этом не сообщалось. После первой части 75 человек, не обнаруживших закономерность, отправили на 20-минутный дневной сон, в ходе которого их мозговая активность отслеживалась с помощью ЭЭГ.

После сна участники вернулись к заданию. Выяснилось, что 85,7% тех, кто достиг стадии N2, распознали цветовую подсказку. Для тех, кто находился только в поверхностной стадии N1, показатель составил 63,6%, а среди тех, кто не уснул вовсе — всего 55,5%.

Однако не все исследователи готовы считать эффект однозначным. Некоторые указывают, что спонтанная способность заснуть в лабораторных условиях могла быть связана с изначально более высоким уровнем креативности у участников.

Одно ясно — качественный дневной сон может стать ключом к неожиданным и эффективным решениям.

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