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«У Лукашенко везде приписки, показуха и очковтирательство»

  • 1.07.2025, 15:44
«У Лукашенко везде приписки, показуха и очковтирательство»

Диктатору указали на его место.

Лукашенко указали на его место. Важные нюансы раскрывают отношение властей США к диктатору.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально высказались на этот счет:

«Что с шестерки взять? Кто он вообще? Гауляйтер, манкурт, предатель Беларус, пособник русских террористов и убийц!»

«У Луки везде приписки, показуха и очковтирательство».

«Путин может еще больше укоротить поводок Сипатому».

«А ведь признай мир Путина и Лукашенко террористами, то было бы совсем другое отношение к этим отбросам».

«Место Лукашенко между потолком и табуреткой.Другого места для него быть не может».

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