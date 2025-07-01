«У Лукашенко везде приписки, показуха и очковтирательство»
- 1.07.2025, 15:44
Диктатору указали на его место.
Лукашенко указали на его место. Важные нюансы раскрывают отношение властей США к диктатору.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально высказались на этот счет:
«Что с шестерки взять? Кто он вообще? Гауляйтер, манкурт, предатель Беларус, пособник русских террористов и убийц!»
«У Луки везде приписки, показуха и очковтирательство».
«Путин может еще больше укоротить поводок Сипатому».
«А ведь признай мир Путина и Лукашенко террористами, то было бы совсем другое отношение к этим отбросам».
«Место Лукашенко между потолком и табуреткой.Другого места для него быть не может».