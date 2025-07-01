«У Лукашенко везде приписки, показуха и очковтирательство» 1.07.2025, 15:44

Диктатору указали на его место.

Лукашенко указали на его место. Важные нюансы раскрывают отношение властей США к диктатору.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально высказались на этот счет:

«Что с шестерки взять? Кто он вообще? Гауляйтер, манкурт, предатель Беларус, пособник русских террористов и убийц!»

«У Луки везде приписки, показуха и очковтирательство».

«Путин может еще больше укоротить поводок Сипатому».

«А ведь признай мир Путина и Лукашенко террористами, то было бы совсем другое отношение к этим отбросам».

«Место Лукашенко между потолком и табуреткой.Другого места для него быть не может».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com