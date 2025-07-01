В Беларуси на трассах начали устанавливать «шериф-балки» 3 1.07.2025, 16:09

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Всего установлено четыре таких систем

На участке трассы М1 в Витебской области внедрена новая система пассивного обеспечения безопасности дорожного движения — так называемые шериф-балки. Устройства имитируют световую сигнализацию автомобилей ДПС и направлены на снижение аварийности на опасных участках, рассказали в ГАИ.

«Шериф-балки» появились в Дубровенском районе — от 604 до 609 километра трассы. Всего установлено четыре таких системы. Они оснащены мигающими синими огнями, которые хорошо видны водителям с расстояния до километра. Эффект аналогичен встрече с настоящей патрульной машиной — водитель инстинктивно снижает скорость и становится более внимательным.

Цель «шериф-балок» — превентивное воздействие на поведение водителей. Такая форма визуального предупреждения помогает повысить дисциплину на дороге и снизить риск ДТП, особенно в местах с повышенной аварийностью.

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