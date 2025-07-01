закрыть
1 июля 2025, вторник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси на трассах начали устанавливать «шериф-балки»

3
  • 1.07.2025, 16:09
  • 4,428
В Беларуси на трассах начали устанавливать «шериф-балки»

Всего установлено четыре таких систем

На участке трассы М1 в Витебской области внедрена новая система пассивного обеспечения безопасности дорожного движения — так называемые шериф-балки. Устройства имитируют световую сигнализацию автомобилей ДПС и направлены на снижение аварийности на опасных участках, рассказали в ГАИ.

«Шериф-балки» появились в Дубровенском районе — от 604 до 609 километра трассы. Всего установлено четыре таких системы. Они оснащены мигающими синими огнями, которые хорошо видны водителям с расстояния до километра. Эффект аналогичен встрече с настоящей патрульной машиной — водитель инстинктивно снижает скорость и становится более внимательным.

Цель «шериф-балок» — превентивное воздействие на поведение водителей. Такая форма визуального предупреждения помогает повысить дисциплину на дороге и снизить риск ДТП, особенно в местах с повышенной аварийностью.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип