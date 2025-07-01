В Беларуси на трассах начали устанавливать «шериф-балки»3
- 1.07.2025, 16:09
- 4,428
Всего установлено четыре таких систем
На участке трассы М1 в Витебской области внедрена новая система пассивного обеспечения безопасности дорожного движения — так называемые шериф-балки. Устройства имитируют световую сигнализацию автомобилей ДПС и направлены на снижение аварийности на опасных участках, рассказали в ГАИ.
«Шериф-балки» появились в Дубровенском районе — от 604 до 609 километра трассы. Всего установлено четыре таких системы. Они оснащены мигающими синими огнями, которые хорошо видны водителям с расстояния до километра. Эффект аналогичен встрече с настоящей патрульной машиной — водитель инстинктивно снижает скорость и становится более внимательным.
Цель «шериф-балок» — превентивное воздействие на поведение водителей. Такая форма визуального предупреждения помогает повысить дисциплину на дороге и снизить риск ДТП, особенно в местах с повышенной аварийностью.