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Забудьте про Терминаторов: каким будет наше роботизированное будущее

  • 1.07.2025, 16:36
  • 1,006
Забудьте про Терминаторов: каким будет наше роботизированное будущее
иллюстративное фото

Реалистичный взгляд в будущее.

Многие боятся, что роботы с искусственным интеллектом украдут наши рабочие места или даже уничтожат человечество. Но писательница и исследователь Аннали Ньюитц предлагает взглянуть на проблему иначе, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org) .

В своем новом романе «Automatic Noodle» («Автоматическая лапша») Ньюитц рассказывает о четырех роботах, которые пытаются найти работу в стране, где им запрещено создавать профсоюзы, открывать счета и даже голосовать. Хотя это фантастика, идея основана на реальных технологиях и исследует наше глубокое недоверие к роботам.

Во время посещения лаборатории при Йельском университете, где разрабатывают мягких роботов — гибких, воздушных и даже способных плавать, Ньюитц увидела, как будущее роботов кардинально отличается от образов из фильмов. Например, один из роботов похож на осьминога и создан для спасательных операций на воде.

По словам исследователей, роботы будущего будут не металлическими гигантами, а мягкими существами, использующими пневматические механизмы вместо зубчатых колес. Они будут выполнять не опасные и разрушительные миссии, а творческие и заботливые задачи.

Ньюитц замечает, что страхи перед роботами напоминают страхи перед иммигрантами: якобы они отнимут работу и разрушат культуру. Но эти страхи часто основаны на стереотипах и незнании.

Она призывает смотреть на будущее роботов реалистично — не через призму фантазий о восстании машин, а через научные факты и реальность мягких, доброжелательных помощников.

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