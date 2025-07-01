Foreign Affairs: Победа Украины — это не мечта, а стратегическая возможность 1.07.2025, 16:49

ЕС и США могут подорвать экономику России.

Ожидания быстрой развязки войны в Украине после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года не оправдались. Ни Украина, ни Россия не готовы к компромиссу: Киев отказывается жертвовать суверенитетом, Москва требует капитуляции, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее Украина сохраняет шанс на победу — при условии решительной поддержки Запада. Военные успехи Киева, такие как операция «Паутина» и успешная оборона в 2022 году, демонстрируют, что украинская армия умеет эффективно использовать ограниченные ресурсы. Однако неравномерная и запоздалая военная помощь США и ЕС лишь затягивает войну.

Экономические санкции против России также оказались слабыми. Выборочные меры, в том числе частичное отключение банков от SWIFT и множество исключений, позволили Москве адаптироваться. Союзники Украины до сих пор не использовали весь потенциал санкционного давления.

Ключом к изменению ситуации может стать использование замороженных российских активов на сумму около $300 миллиардов. Эти средства могут профинансировать украинский оборонпром, закупку вооружений, восстановление инфраструктуры и гуманитарные нужды.

Чтобы подорвать экономику РФ, ЕС и США должны усилить экспортный контроль, полностью отключить российские банки от SWIFT, ограничить энергетические доходы Москвы и надавить на Китай — ключевого поставщика технологий для российского ВПК.

Победа Украины — это не мечта, а стратегическая возможность. Запад может либо сохранить нынешнюю политику «ограниченной поддержки» с риском долгой и разрушительной войны, либо действовать решительно, чтобы изменить баланс в пользу Киева. Мир может быть далек, но стратегическая победа — реальна.

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