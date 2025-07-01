С 1 июля в торговле заработало изменения
- 1.07.2025, 17:20
КГК сразу же нашел нарушителей.
С 1 июля в Беларуси заработала новая обязательная система маркировки и сканирования товаров. В первый же день нововведения Комитет госконтроля штрафовал магазины, где этого не делали, пишет «Зеркало».
В первый же день действия новых требований по обязательной маркировке товаров КГК выявил в Гомельской области нарушения. В магазинах Петрикова и Хойников нашли больше 8,5 тысяч единиц немаркированной продукции: обуви, постельного белья и полотенец. Общая стоимость товара составила порядка 300 тысяч рублей.
«Оборот таких товаров без средств идентификации запрещен. Материалы проверки преданы в налоговую службу. Нарушители оштрафованы на сумму более 90 тыс. рублей», — заявили в КГК.