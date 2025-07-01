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Netflix и NASA объединяются для прямых трансляций из космоса

  • 1.07.2025, 17:24
Netflix и NASA объединяются для прямых трансляций из космоса

Подписчики смогут в реальном времени наблюдать за запуском ракет и высадкой астронавтов.

Netflix объявил о партнерстве с NASA, благодаря которому уже этим летом на стриминговом сервисе появятся прямые трансляции с участием космического агентства. Подписчики смогут в реальном времени наблюдать за запуском ракет, выходами астронавтов в открытый космос и видами Земли с борта Международной космической станции, пишет TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).

Кроме того, на платформе будет доступен дополнительный контент из NASA+ — собственного стримингового сервиса NASA без рекламы, запущенного в 2023 году.

До недавнего времени прямые трансляции Netflix ограничивались внутренними проектами и эксклюзивными событиями. Сотрудничество с NASA свидетельствует о стремлении компании расширить линейку прямого эфира.

В последние годы Netflix активно развивает направление live-контента, включая стендап-шоу, церемонии награждения и спортивные мероприятия. В числе недавних проектов — трансляции сражений WWE и звездного гольф-турнира.

Партнерство с Netflix открывает космос еще шире для миллионов зрителей по всему миру.

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