Netflix и NASA объединяются для прямых трансляций из космоса
- 1.07.2025, 17:24
Подписчики смогут в реальном времени наблюдать за запуском ракет и высадкой астронавтов.
Netflix объявил о партнерстве с NASA, благодаря которому уже этим летом на стриминговом сервисе появятся прямые трансляции с участием космического агентства. Подписчики смогут в реальном времени наблюдать за запуском ракет, выходами астронавтов в открытый космос и видами Земли с борта Международной космической станции, пишет TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).
Кроме того, на платформе будет доступен дополнительный контент из NASA+ — собственного стримингового сервиса NASA без рекламы, запущенного в 2023 году.
До недавнего времени прямые трансляции Netflix ограничивались внутренними проектами и эксклюзивными событиями. Сотрудничество с NASA свидетельствует о стремлении компании расширить линейку прямого эфира.
В последние годы Netflix активно развивает направление live-контента, включая стендап-шоу, церемонии награждения и спортивные мероприятия. В числе недавних проектов — трансляции сражений WWE и звездного гольф-турнира.
Партнерство с Netflix открывает космос еще шире для миллионов зрителей по всему миру.