Белорусы могут подавать в Польше заявки на пособие Dobry Start 1 1.07.2025, 17:40

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Фото: charter97.org

Кому оно положено и как его получить.

С 1 июля 2025 года в Польше начинается прием заявок на выплату пособия на сборы в школу Dobry Start. Его размер составляет 300 злотых. Прием заявок продлится до 30 ноября.

Если документы на пособие будут поданы до 31 августа, выплата будет осуществлена до 30 сентября. Если позднее — средства придут на счет в течение двух месяцев со дня подачи.

Выплата 300 злотых к началу учебного года полагается каждому школьнику, которому на момент получения помощи исполнилось не более 20 лет (ребенку с инвалидностью — 24 лет). Программа не распространяется на тех, кто посещает детский сад или «зерувку» (нулевой класс), а также на студентов.

Куда подать заявку

Заявки принимает Управление социального страхования (ZUS).

Подать заявку можно только онлайн — через сайт empatia.mpips.gov.pl, интернет-банкинг или через портал PUE ZUS.

В заявке необходимо указать номер банковского счета, на который будут перечислены средства, адрес электронной почты и номер телефона, а также иную необходимую информацию. Если заявка подана верно, в письме, отправленном на электронную почту, или в личном кабинете PUE ZUS будет отражено подтверждение.

Какие документы нужны

Для подачи заявки нужно предоставить:

- документы родителей, в том числе карты побыта или другие документы, подтверждающие право на трудоустройство в Польше

- контактные данные родителей

- информацию о социальном страховании

- номер и адрес учебного заведения, которые посещает ребенок

- номер счета для зачисления средств

- документы, подтверждающие инвалидность (если есть)

- документы, подтверждающие усыновление (если есть)

при необходимости — иные документы, подтверждающие статус заявителя и его право на выплату.

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