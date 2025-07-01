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BBC: Может ли ИИ возродить умирающий язык?

  • 1.07.2025, 18:14
BBC: Может ли ИИ возродить умирающий язык?

Исследователи используют технологии для обработки старых аудиозаписей на языке айну.

Язык айну, некогда распространенный среди коренного народа на севере Японии, находится на грани исчезновения. Сегодня его активно пытаются спасти — в том числе с помощью искусственного интеллекта, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

После включения острова Хоккайдо в состав Японии в 1870 году власти проводили политику ассимиляции, запрещая язык айну в школах. К 1917 году число носителей сократилось с 15 000 до 350 человек. Сейчас, по оценкам ЮНЕСКО, айну — исчезающий язык.

Несмотря на это, язык переживает возрождение. В 2019 году Япония официально признала айну коренным народом, а исследователи начали использовать ИИ для обработки старых аудиозаписей сказаний и рассказов на айну.

Команда профессора информатики Татсуи Кавахары из Университета Киото обучает нейросети распознавать и синтезировать речь на языке айну, используя сотни часов записей, сделанных с 1970-х годов. Уже создана система, способная озвучивать тексты в стиле реальных рассказчиков — например, «Историю о медведе» и «Сестру Райдзина».

Исследователи надеются, что ИИ поможет обучать новых носителей, но подчеркивают: технология не заменит живого языка — она может лишь его поддержать.

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