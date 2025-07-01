BBC: Может ли ИИ возродить умирающий язык? 1.07.2025, 18:14

Исследователи используют технологии для обработки старых аудиозаписей на языке айну.

Язык айну, некогда распространенный среди коренного народа на севере Японии, находится на грани исчезновения. Сегодня его активно пытаются спасти — в том числе с помощью искусственного интеллекта, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

После включения острова Хоккайдо в состав Японии в 1870 году власти проводили политику ассимиляции, запрещая язык айну в школах. К 1917 году число носителей сократилось с 15 000 до 350 человек. Сейчас, по оценкам ЮНЕСКО, айну — исчезающий язык.

Несмотря на это, язык переживает возрождение. В 2019 году Япония официально признала айну коренным народом, а исследователи начали использовать ИИ для обработки старых аудиозаписей сказаний и рассказов на айну.

Команда профессора информатики Татсуи Кавахары из Университета Киото обучает нейросети распознавать и синтезировать речь на языке айну, используя сотни часов записей, сделанных с 1970-х годов. Уже создана система, способная озвучивать тексты в стиле реальных рассказчиков — например, «Историю о медведе» и «Сестру Райдзина».

Исследователи надеются, что ИИ поможет обучать новых носителей, но подчеркивают: технология не заменит живого языка — она может лишь его поддержать.

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