В магазинах Беларуси вели новую систему с QR-кодами 1.07.2025, 18:23

Как на это отреагировали покупатели и продавцы.

С 1 июля в магазинах Беларуси начало действовать нововведение — теперь на товарах, кроме штрихкода, надо сканировать QR-код. Многие покупатели и работники торговли встретили это изменение критикой, передает «Зеркало».

Что изменилось

На ряде продукции в Беларуси ввели систему QR-кодов (так называемый DataMatrix) — своего рода «паспорта» каждого товара. Утверждается, что они необходимы для возможности отслеживания всей информации о продукции и производителях, а также для борьбы с контрафактом.

В связи с этим торговлю обязали заменить все кассовое оборудование, а многие магазины начали вводить новинку еще до июля.

В перспективе QR-коды появятся на всех товарах. При этом, если исходить из опыта России, где такая система уже действует, вероятно, к тому времени сканировать штрихкод будет не нужно. Тогда система станет проще. Однако не такой, к которой мы уже привыкли, когда можно было указывать количество одинаковой продукции для ускорения процесса сканирования покупок. Это неизбежно увеличивает время обслуживания покупателей.

Оказалось, как у покупателей, так и у продавцов порой новинка вызывает вопросы.

Что говорят покупатели

В одном из видео в TikTok показали, как новая система работает, когда у покупателя много одинакового товара. Например, покупатель берет большое количество одинакового газированного напитка. Если раньше продавец сканировал штрихкод и просто указывал в кассе количество продукции, то теперь он пробивает оба кода на каждой бутылке. «Очередь? Нет, не слышали», — шутит автор ролика.

«Называется, упростили работу кассирам», — прокомментировала одна из пользовательниц. «Бедные кассиры, и так много дел на работе, а тут еще пикай по сто раз один товар», — поддержали ее. «Все говорят о кассирах, а никто не думает, что специалисты по приемке точно так же мучаются, и у них в день куча машин, и объемы в разы больше, чем две упаковки колы, и каждый товар нужно пикнуть так же с qr-кодом», — поделился мнением еще один.

Под роликом сети «Санта», где объясняется, как работает новая система, некоторые комментаторы высказали недовольство:

«Это так неудобно, кассы старые и очень долго считывают код».

«Можно в магазины не ходить, очереди через весь магазин будут, что на кассах самообслуживания, что на обычных. Кто закупается оптом, это караул».

Еще один белорус спросил в Instagram: «Как вам новинка?» И там тоже хватало недовольных. «Теперь очереди не только на обычных кассах, но и на самообслуживании. Уже не знаешь, где быстрее будет», — написали ему в ответ. «Скоро на кассе: штрихкод, QR-код, ПИН-код, ДНК-код, пароль-код», — пошутил один из комментаторов. Другой белорус признался: «То чувство, когда пробил три пакета продуктов, а потом попался йогурт без QR-кода. И сотрудника нет рядом… Хочется этот йогурт ногой подбросить в молочный отдел».

Но некоторые не согласились с возмущениями. «А что сложного в этом? Просто вместо одного штрихкода сейчас еще поднести QR-марку к сканеру. Не понимаю паники, честно. И очереди у нас больше не стали», — заметила одна из пользовательниц соцсети. «Раньше при покупке 10 мороженок продавец пикнул одну и ввел количество. Сейчас два раза пик-пик… И так каждую, 10 раз», — ответили ей.

Что говорят продавцы

В другом ролике в TikTok работница торговли призналась, что теперь все недовольство покупателей выливается на кассиров. В комментариях ее коллеги признавались, что и сами не в восторге от нововведения. «Каждый пакетик корма по этому коду [приходится пробивать]», — возмутилась продавщица в комментариях и добавила, что покупатели думают, что она их обсчитывает, раз два раза пробивает один и тот же товар.

Вот такие мнения еще высказали комментаторы:

«Я уже говорю: да, это лично я придумала, чтобы вы страдали, вот мой бейдж, Ф.И.О., звоните на горячую, жалуйтесь».

«Я даже иногда кайфую от этого, зачем мне обслуживать 30 человек, когда можно спокойно обслуживать одного, за это время можно еще и поболтать, и отдохнуть».

Оказалось, что проблема не только в пробивании товаров на кассе — теперь магазины сканируют больше единиц товара во время приемки. Это сильно увеличивает время процедуры. «У нас только одну молочку принимали 6 часов», — призналась работница отрасли. Но другой комментатор уточнил: «При приемке сканируется несколько штук товаров из пришедшей партии, не каждая штука. Например, пришли четыре упаковки молока, надо отсканировать три бутылки из разных упаковок. Дольше, конечно, но хоть не каждую штучку. Иначе 300 упаковок колы принимали бы неделю».

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