В Минске выявили нелегальную клинику по детоксикации алкоголиков 1 1.07.2025, 18:49

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Организаторами называют граждан Беларуси и России.

Нелегальную клинику обнаружили в Минске сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля. Там оказывали услуги по детоксикации организма и медикаментозному лечению абстинентного синдрома.

Организаторами называют граждан Беларуси и России. Они работали без лицензии и без надлежащей регистрации клиники.

«Активная маркетинговая кампания позволяла привлекать сотни клиентов. Для этого использовались фейковые интернет-сайты медицинских клиник с указанием контактных номеров телефонов, через которые принимались заказы», — заявляют в Госконтроле.

Пациенты или их родственники оставляли заявку, после чего участники группы привлекали к работе медработников. Те выезжали к клиентам, проводили лечение и принимали оплату наличными. Большая часть выручки, как заявляют в КГК, доставалась организаторам схемы. Средняя цена услуги была 200-250 рублей.

Компания действовала по всей стране. Для оказания услуг привлекались медработники из различных медучреждений, включая бывших фельдшеров.

За два года деятельности организаторы получили как минимум более 100 тысяч долларов США в эквиваленте. «При этом реальный доход организаторов бизнеса гораздо больше», — подчеркивают в Госконтроле.

Организаторам схемы за незаконную предпринимательскую деятельность грозит до 7 лет лишения свободы.

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