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Тайвань сымитирует вторжение со стороны Китая

  • 1.07.2025, 19:10
Тайвань сымитирует вторжение со стороны Китая

Остров проведет масштабные военные учения

Тайвань проведет масштабные учения по имитации китайского вторжения. Об этом 1 июля сообщило Reuters.

Ежегодные учения Хань Куан начнутся 9 июля и продлятся 10 дней. Тренировки, беспрецедентные по продолжительности и масштабам, мобилизуют более 22 тыс. резервистов.

По словам главы отдела совместного боевого планирования министерства обороны Тун Чжи-сина, сценарии учений включают «совместную огневую атаку и морскую переправу десантной группы Коммунистической армии», а вооруженные силы Тайваня будут отрабатывать построение «цепи ударов» с использованием высокоточных атак с моря и воздуха.

Президент Китайской Республики Лай Циндэ заявил, что в последние годы Тайвань постоянно готовится к «войне без порохового дыма от выстрелов», например к китайскому проникновению и дезинформационным атакам.

Управление по делам Тайваня КНР не комментировало ситуацию.

В мае Financial Times писала, что китайская армия может в любой момент напасть на Тайвань.

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