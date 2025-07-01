Тайвань сымитирует вторжение со стороны Китая
- 1.07.2025, 19:10
Остров проведет масштабные военные учения
Тайвань проведет масштабные учения по имитации китайского вторжения. Об этом 1 июля сообщило Reuters.
Ежегодные учения Хань Куан начнутся 9 июля и продлятся 10 дней. Тренировки, беспрецедентные по продолжительности и масштабам, мобилизуют более 22 тыс. резервистов.
По словам главы отдела совместного боевого планирования министерства обороны Тун Чжи-сина, сценарии учений включают «совместную огневую атаку и морскую переправу десантной группы Коммунистической армии», а вооруженные силы Тайваня будут отрабатывать построение «цепи ударов» с использованием высокоточных атак с моря и воздуха.
Президент Китайской Республики Лай Циндэ заявил, что в последние годы Тайвань постоянно готовится к «войне без порохового дыма от выстрелов», например к китайскому проникновению и дезинформационным атакам.
Управление по делам Тайваня КНР не комментировало ситуацию.
В мае Financial Times писала, что китайская армия может в любой момент напасть на Тайвань.