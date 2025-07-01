В минском вузе придумали свои правила предоставления общежития 1.07.2025, 19:11

Заселяли как хотели, а не по закону.

Один из минских вузов придумал свои правила заселения и выселения из общежития. Этим ущемлялись права учащихся. Это выяснилось во время проверки, сообщила прокуратура Минска.

Нормы положения об общежитии одного из столичных вузов противоречили требованиям законодательства — от студентов требовали приложить к заявлению дополнительные документы, которые вуз мог получить самостоятельно.

Кроме того, и право заселиться без очереди или в первую очередь было не у тех категорий людей, которые прописаны в законодательстве. Это выяснилось во время прокурорской проверки.

«Для отдельных категорий обучающихся закреплено преимущественное право на получение жилого помещения в общежитии в порядке общей очереди», — сообщили в прокуратуре.

При этом были ограничены права на заселение для нуждающихся из числа студентов старших курсов, допускавших нарушения дисциплины и иные правонарушения.

Действующему законодательству не соответствовали и нормы положения учреждения образования об основаниях выселения обучающихся из общежития.

В итоге по протесту заместителя прокурора Минска локальный правовой акт приведен в соответствие с законодательством, положение об общежитии принято в новой редакции.

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