В минском вузе придумали свои правила предоставления общежития
- 1.07.2025, 19:11
Заселяли как хотели, а не по закону.
Один из минских вузов придумал свои правила заселения и выселения из общежития. Этим ущемлялись права учащихся. Это выяснилось во время проверки, сообщила прокуратура Минска.
Нормы положения об общежитии одного из столичных вузов противоречили требованиям законодательства — от студентов требовали приложить к заявлению дополнительные документы, которые вуз мог получить самостоятельно.
Кроме того, и право заселиться без очереди или в первую очередь было не у тех категорий людей, которые прописаны в законодательстве. Это выяснилось во время прокурорской проверки.
«Для отдельных категорий обучающихся закреплено преимущественное право на получение жилого помещения в общежитии в порядке общей очереди», — сообщили в прокуратуре.
При этом были ограничены права на заселение для нуждающихся из числа студентов старших курсов, допускавших нарушения дисциплины и иные правонарушения.
Действующему законодательству не соответствовали и нормы положения учреждения образования об основаниях выселения обучающихся из общежития.
В итоге по протесту заместителя прокурора Минска локальный правовой акт приведен в соответствие с законодательством, положение об общежитии принято в новой редакции.