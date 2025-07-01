Глава МИД Германии посетил Одессу 1.07.2025, 19:18

Ему показали последствия российских атак.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу, где ему показали последствия российских обстрелов. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Немецкий министр воочию увидел разрушение портовой инфраструктуры и жилых домов. Его проинформировали о ситуации с безопасностью в регионе и работе украинского зернового коридора.

Сибига и Вадефуль обсудили пути усиления украинской противовоздушной обороны, в частности поставку новых систем и перехватчиков, инвестиции в совместное производство ПВО, украинских дронов-перехватчиков и средств дальнего радиуса действия.

«Российские удары показывают, что Путин отвергает мирные усилия и должен столкнуться с растущим трансатлантическим давлением. Мы обсудили, как усилить его как можно быстрее», – отметил глава МИД.

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