Соболенко рассказала, чем закусывает, когда пьет алкоголь 7 1.07.2025, 19:23

2,254

Белорусская теннисистка любит пить текилу.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что любит кушать мармеладных мишек и закусывать ими текилу.

— Какие лакомства ты позволяешь себе после завершения турниров?

— Я выбираю мармеладных мишек… и пью текилу с ними. Сумасшедшее сочетание, но оно работает!

— Любишь ли ты подбирать часы, в которых ходишь, в зависимости от турнира Большого шлема, на котором играешь?

— Уимблдон — это особая история, потому что трава, история, атмосфера… Я подбираю часы под одежду, обычно не под конкретный турнир, но Уимблдон — другое дело. Здесь хочется зелёного, травяного, и вот мы здесь, – сказала Соболенко в видео, размещённом в одной из социальных сетей GQ.

Напомним, завтра Соболенко сыграет с чешкой Марией Боузковой в рамках 2-го круга турнира в Уимблдоне.

Состязания основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема», Уимблдона-2025, пройдут с 30 июня по 13 июля.

Действующим победителем у женщин является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года обыграла Жасмин Паолини из Италии — 6:2, 2:6, 6:4.

У мужчин в одиночном разряде обладателем титула в 2024 году стал испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале Уимблдона-2024 он обыграл серба Новака Джоковича — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Призовой фонд травяного мейджора в 2025-м году составляет рекордные £53,500,000.

Победители в женском и мужском одиночном разрядах получат по £3,000,000.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com