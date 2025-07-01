Соболенко рассказала, чем закусывает, когда пьет алкоголь

Соболенко рассказала, чем закусывает, когда пьет алкоголь7
- 1.07.2025, 19:23
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Белорусская теннисистка любит пить текилу.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что любит кушать мармеладных мишек и закусывать ими текилу.
— Какие лакомства ты позволяешь себе после завершения турниров?
— Я выбираю мармеладных мишек… и пью текилу с ними. Сумасшедшее сочетание, но оно работает!
— Любишь ли ты подбирать часы, в которых ходишь, в зависимости от турнира Большого шлема, на котором играешь?
— Уимблдон — это особая история, потому что трава, история, атмосфера… Я подбираю часы под одежду, обычно не под конкретный турнир, но Уимблдон — другое дело. Здесь хочется зелёного, травяного, и вот мы здесь, – сказала Соболенко в видео, размещённом в одной из социальных сетей GQ.
Напомним, завтра Соболенко сыграет с чешкой Марией Боузковой в рамках 2-го круга турнира в Уимблдоне.
Состязания основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема», Уимблдона-2025, пройдут с 30 июня по 13 июля.
Действующим победителем у женщин является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года обыграла Жасмин Паолини из Италии — 6:2, 2:6, 6:4.
У мужчин в одиночном разряде обладателем титула в 2024 году стал испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале Уимблдона-2024 он обыграл серба Новака Джоковича — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
Призовой фонд травяного мейджора в 2025-м году составляет рекордные £53,500,000.
Победители в женском и мужском одиночном разрядах получат по £3,000,000.