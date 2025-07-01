В Любани в мебельный магазин забралась змея 1 1.07.2025, 19:41

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Видеофакт.

ЧП случилось в Любани днем 1 июля. Посетители и работники магазина увидели змею, но не смогли определить, представляет ли она опасность. В итоге обратились за помощью в службу МЧС.

Для отлова змеи сотрудникам ведомства даже не потребовалось спецоборудование – пресмыкающийся гость вел себя спокойно, без агрессии.

После отлова и осмотра выяснилось, что напугал покупателей уж, который по большей части не несет угрозу людям. Змейку отпустили на волю.

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