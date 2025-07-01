Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Беларуси 3 1.07.2025, 19:55

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Ранее диктатор получил от РФ куст вместо «Орешника»

Российский ракетный комплекс «Орешник» разместят на территории Беларуси к концу 2025 года. Об этом заявил Александр Лукашенко.

«Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал белорусский диктатор.

В декабре 2024 года Лукашенко обратился к своему российскому коллеге с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник». Путин тогда заявил, что размещение «Орешника» в Беларуси возможно во второй половине 2025 года.

По словам российского диктатора, как только такие системы начнут поступать в российские войска, они будут параллельно поступать в Беларусь.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко уже просил Путина разместить в стране новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.

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