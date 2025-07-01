закрыть
1 июля 2025, вторник, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Беларуси

3
  • 1.07.2025, 19:55
  • 1,278
Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Беларуси

Ранее диктатор получил от РФ куст вместо «Орешника»

Российский ракетный комплекс «Орешник» разместят на территории Беларуси к концу 2025 года. Об этом заявил Александр Лукашенко.

«Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал белорусский диктатор.

В декабре 2024 года Лукашенко обратился к своему российскому коллеге с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник». Путин тогда заявил, что размещение «Орешника» в Беларуси возможно во второй половине 2025 года.

По словам российского диктатора, как только такие системы начнут поступать в российские войска, они будут параллельно поступать в Беларусь.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко уже просил Путина разместить в стране новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Посольство РФ ответило на просьбу узурпатора и доставило в Беларусь… куст орешника.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко
Запад наконец-то начал действовать
Запад наконец-то начал действовать Александр Кочетков
Свобода или рабство — третьего не дано
Свобода или рабство — третьего не дано Леонид Невзлин
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип