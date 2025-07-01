Ученые научились превращать воздух в воду 1.07.2025, 20:19

Технологию опробовали в самом жарком месте Земли.

Ученые из Массачусетского технологического института протестировали технологию, способную обеспечивать питьевой водой даже в самых засушливых местах Земли. Это новый тип панели, которая собирает влагу из воздуха и превращает ее в пригодную для питья воду — и все это без подключения к электросети. Исследование опубликовано в журнале Nature Water.

В основе разработки — гидрогель, заключенный между двумя слоями стекла. Ночью устройство поглощает водяной пар, а днем благодаря специальному покрытию стекло остается прохладным, и влага конденсируется, стекая в систему сбора воды. Гидрогель при этом сформирован в структуру, напоминающую пузырчатую пленку: куполообразные сегменты увеличивают площадь поверхности и позволяют удерживать больше влаги.

Новую технологию испытали в Долине Смерти, самом жарком и сухом месте Северной Америки. Несмотря на экстремальные условия, устройство ежедневно производило от 57 до 161 мл воды. В более влажных регионах этот показатель может быть значительно выше.

Главное отличие новой системы от предыдущих моделей — безопасность полученной воды. В обычных гидрогелях соли лития, улучшающие впитываемость, могли просачиваться в воду. В этой конструкции добавлен глицерин, который снижает уровень загрязнения до безопасного.

По расчетам исследователей, восемь панелей размером 1×2 метра могут обеспечить водой домохозяйство в отдаленном районе. Панели компактны, вертикально размещаются и не требуют электричества. Ожидается, что стоимость устройства окупится менее чем за месяц по сравнению с расходами на бутилированную воду.

«Теперь люди могут объединять панели в массивы и обеспечивать реальный доступ к питьевой воде», — отметил один из авторов исследования, профессор Сюаньхэ Чжао.

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