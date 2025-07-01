Трамп и Маск снова поссорились 1.07.2025, 20:50

Президент США и бизнесмен обменялись резкими комментариями.

Бизнесмен Илон Маск пригрозил создать Американскую партию в случае, если конгресс примет законопроект о налоговых льготах, который президент США Дональд Трамп называет «большим прекрасным законом» (The Big Beautiful Bill).

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет создана Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива однопартийной системе демократов и республиканцев, чтобы народ действительно мог ГОЛОСОВАТЬ», — написал Маск в соцсети X в ночь на 1 июля (авторское написание сохранено).

Незадолго до этого бизнесмен заявил, что конгрессмены, которые поддержат законопроект о налоговых льготах, проиграют праймериз в 2026 году, «даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле».

После его критических высказываний Дональд Трамп пригрозил лишить Илона Маска субсидий. Трамп написал в соцсети Truth Social, что выступает против полного перехода на электромобили, и Маск знал об этом, когда поддержал его перед выборами.

Электромобили — это хорошо, но не всех нужно заставлять их покупать. Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, и без них ему, вероятно, пришлось бы закрыть свою лавочку и вернуться домой, в Южную Африку.

По мнению Трампа, если США не станут поддерживать запуски ракет и спутников или производство электромобилей, то страна сэкономит «кучу денег». Президент США предложил департаменту государственной эффективности (DOGE), который до недавнего времени возглавлял Маск, «хорошенько присмотреться» к тому, чтобы лишить бизнесмена субсидий.

Телеканал CNN считает, что заявление Илона Маска — самая серьезная политическая угроза, которую он высказал после того, как ушел из администрации президента США в конце мая. Как отмечает The New York Times, Маск — крупнейший донор Республиканской партии в США. Бизнесмен начал поддерживать партию в 2022 году, делая значительные публичные пожертвования в пользу республиканцев.

Илон Маск и Дональд Трамп уже конфликтовали из-за «большого прекрасного закона» в начале июня. Тогда Маск называл законопроект «отвратительным извращением». Трамп в ответ пригрозил оставить бизнесмена без субсидий. 10 июня Маск публично извинился, заявив, что «сожалеет» о «некоторых» своих постах в адрес Трампа. По информации The Wall Street Journal, Маск прекратил публичную ссору, после того как ему позвонил вице-президент Джей Ди Вэнс.

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