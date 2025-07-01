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До +30°С будет в Беларуси 2 июля

  • 1.07.2025, 21:09
До +30°С будет в Беларуси 2 июля

Преимущественно без осадков.

До 30 градусов тепла и преимущественно без осадков будет в Беларуси 2 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Небольшие кратковременные дожди прогнозируются лишь утром и днем местами по крайнему востоку республики. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах по востоку 15-18 м/с.

Температура минимальная ночью составит 10-16, местами 8-9 градусов. Днем воздух прогреется до 21 градуса по востоку, до 30 - по западу.

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