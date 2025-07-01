Bloomberg: Саудовская Аравия ставит «подножку» Путину 1.07.2025, 21:13

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Эр-Рияд заливает рынок нефтью.

Эр-Рияд увеличивает экспорт нефти, стремясь вернуть утраченные позиции на глобальном рынке.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В июне королевство нарастило экспорт нефти примерно на 441 тысячи баррелей в сутки — на 7% больше по сравнению с маем. Общий объем поставок достиг 6,36 миллиона баррелей в день — это максимум за последние 13 месяцев.

Этот шаг выглядит особенно показательно на фоне того, что сейчас в стране традиционно возрастает спрос на топливо для работы кондиционеров и опреснителей воды — температура в Эр-Рияде превышает 40 градусов. Несмотря на это, власти Саудовской Аравии продолжают увеличивать отгрузки на внешние рынки.

Экспорт идет через Персидский залив и Ормузский пролив, стратегически важный маршрут, который сохраняет стабильность, несмотря на последствия иранско-израильского конфликта.

Рост поставок идет с опережением официальных квот в рамках соглашения ОПЕ+, участники которого уже согласовали увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки на май, июнь и июль. Саудовской Аравии разрешено добавлять 167 тысяч баррелей ежемесячно, но текущие объемы говорят о гораздо более агрессивной стратегии.

Сейчас коалиция рассматривает возможность дальнейшего повышения квот на август. Министры обсудят это решение в ближайшее воскресенье в формате видеоконференции.

Интересно, что экспортный всплеск совпал с временным ослаблением напряженности между Ираном и Израилем — цены на нефть снизились до 67 долларов за баррель, а за последнюю неделю в Лондоне фьючерсы подешевели на 12%.

Саудовская Аравия, похоже, пошла навстречу американским интересам и снижает стоимость баррелей. В июне, по оценкам аналитиков, из портов страны в Персидском заливе и на Красном море отправилось около 190 миллионов баррелей нефти.

Тем временем, внутреннее потребление нефти в Саудовской Аравии также существенно возросло. Согласно данным Joint Organizations Data Initiative, за теплый период оно увеличилось примерно на 600 тысяч баррелей в сутки по сравнению с зимними месяцами. С января по апрель потребление выросло на 100 тысяч баррелей в сутки.

Решение Эр-Рияда открыть нефтяной кран стало неожиданностью для рынков. Власти объясняют это стремлением вернуть рыночную долю, которую они утратили в последние годы из-за конкуренции с производителями сланцевой нефти в США и другими поставщиками.

Таким образом, Саудовская Аравия фактически меняет курс: от прежней политики сдерживания добычи — к агрессивному возвращению на мировой рынок. И делает это в тот момент, когда даже минимальные колебания на нефтяном фронте могут существенно повлиять на геополитику.

Дешевеющая нефть становится серьезным вызовом для России, экономика которой критически зависит от сырьевого экспорта. При текущих ценах поступления в российский бюджет ощутимо снижаются, особенно на фоне растущих расходов на войну против Украины. Финансовая устойчивость Москвы все больше подрывается, а резервов, накопленных в предвоенные годы, становится недостаточно для компенсации бюджетного дефицита.

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