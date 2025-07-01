Норвежского футболиста наградили за хорошую игру морковью 1 1.07.2025, 21:24

Он бросил ее в болельщиков.

Норвежский футбольный клуб «Брюне» наградил лучшего игрока матча нестандартным призом. В подарок ему вручили 500 килограммов моркови. Их привезли к окончанию матча на тракторе, передает «Онлайнер».

Лучшим в матче «Брюне» — «ХамКамом» стал нападающий Санел Бояджич. Он забил единственный гол для своей команды. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Большую часть своего подарка Бояджич раздал болельщикам. Он бросал им морковь прямо на трибуны. Кстати, это не первый съедобный приз в коллекции футболиста. До этого он уже выигрывал несколько ящиков цветной капусты — ею он тоже поделился со зрителями. А вратарь этого же клуба выигрывал 120 куриных яиц — их бросать на трибуны возможности, увы, не было.

3 poeng til Bryne og blomkål til alle på Felt E🚜🔥🏟️ pic.twitter.com/eVc18WRRha — Bryne FK (@Bryne_FK) June 1, 2025

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