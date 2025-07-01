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Норвежского футболиста наградили за хорошую игру морковью

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  • 1.07.2025, 21:24
Норвежского футболиста наградили за хорошую игру морковью

Он бросил ее в болельщиков.

Норвежский футбольный клуб «Брюне» наградил лучшего игрока матча нестандартным призом. В подарок ему вручили 500 килограммов моркови. Их привезли к окончанию матча на тракторе, передает «Онлайнер».

Лучшим в матче «Брюне» — «ХамКамом» стал нападающий Санел Бояджич. Он забил единственный гол для своей команды. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Большую часть своего подарка Бояджич раздал болельщикам. Он бросал им морковь прямо на трибуны. Кстати, это не первый съедобный приз в коллекции футболиста. До этого он уже выигрывал несколько ящиков цветной капусты — ею он тоже поделился со зрителями. А вратарь этого же клуба выигрывал 120 куриных яиц — их бросать на трибуны возможности, увы, не было.

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