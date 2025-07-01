В Азербайджане показали кадры удара российской ПВО по самолету Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года

В Азербайджане показали кадры удара российской ПВО по самолету Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года1
- 1.07.2025, 22:15
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Самолет разбился вблизи казахстанского города Актау.
В редакцию азербайджанского издания Minval Politika поступило анонимное письмо с материалами об обстреле на подлете к российскому Грозному самолета Azerbaijan Airlines, который разбился 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.
В письме содержится объяснительная записка капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука, который утверждает, что огонь по самолету открыли по приказу Минобороны РФ. Также издание получило видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.
«В 8 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел», - говорится в объяснительной.
Также журналисты показали фрагмент аудиозаписи, на которой мужской голос приводит координаты, совпадающие с данными из объяснительной, а затем говорит: «Огонь! Огонь говорю!». Далее раздается взрыв, а когда там объявляют, что цель была пропущена, тот же мужчина говорит: «Повторно! Еще раз!»
Журналисты не показывают полученных записей полностью, поскольку их еще должны изучить следственные органы.
Minval Politika настаивает, что не может подтвердить подлинность этого письма, хотя оно и содержит подпись капитана. В то же время, аудиозаписи считают вполне реальными, так как информация в них совпадает.
Тем временем российское издание «Агентство» выяснило, что 32-летний Дмитрий Паладичук, писавший объяснительную, действительно служил в ПВО. Он родился в Казахстане, а впоследствии служил в разных частях ПВО на территории России.