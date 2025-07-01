Соболенко отчитала юного болельщика на Уимблдоне 1 1.07.2025, 22:22

Ребенок отругал белорусскую теннисистку на португальском языке.

Первая ракетка мира Арина Соболенко после победы на старте Уимблдона-2025 над канадкой Карсон Брэнстин (6:1, 7:5) услышала, как кто-то из детей в фан-зоне ругается на нее на португальском языке. После игры Соболенко отправилась раздавать автографы, где и столкнулась с грубым юным фанатом.

«Тебе не следует так выражаться. Ты ведь еще ребенок», — приводит Mirror слова белоруски, адресованные мальчику.

На послематчевой пресс-конференции Соболенко прокомментировала ситуацию.

«Забавный момент. Он говорил на португальском, немного ругаясь. Наверное, потому что видео, где я ругаюсь на тренировке, стало вирусным в Бразилии».

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