Соболенко отчитала юного болельщика на Уимблдоне

Соболенко отчитала юного болельщика на Уимблдоне1
- 1.07.2025, 22:22
Ребенок отругал белорусскую теннисистку на португальском языке.
Первая ракетка мира Арина Соболенко после победы на старте Уимблдона-2025 над канадкой Карсон Брэнстин (6:1, 7:5) услышала, как кто-то из детей в фан-зоне ругается на нее на португальском языке. После игры Соболенко отправилась раздавать автографы, где и столкнулась с грубым юным фанатом.
«Тебе не следует так выражаться. Ты ведь еще ребенок», — приводит Mirror слова белоруски, адресованные мальчику.
На послематчевой пресс-конференции Соболенко прокомментировала ситуацию.
«Забавный момент. Он говорил на португальском, немного ругаясь. Наверное, потому что видео, где я ругаюсь на тренировке, стало вирусным в Бразилии».