Цукерберг закончил формировать свою команду мечты создателей суперинтеллекта 1.07.2025, 22:39

Новое подразделение владелец корпорации Meta назвал Superintelligence Labs.

В начале июня стало известно, что владелец корпорации Meta Марк Цукерберг хочет сформировать звездную команду разработчиков искусственного интеллекта. Он самостоятельно присоединился к процессу отбора кандидатов. Цукерберг общался с ними лично и приглашал к себе в гости. Переманивал от конкурентов и обещал чрезвычайно высокую зарплату — до $1 млн в месяц.

В конце июня новое подразделение под названием Superintelligence Labs стартовало, сообщает The Wall Street Journal. Цукерберг собрал в команду бывших разработчиков из ведущих компаний в области ИИ: OpenAI, Scale AI, Google DeepMind и Anthropic. Вместе со специалистами Meta подразделение должно насчитывать до полусотни специалистов. Из них 11 наняты недавно.

Для создания Superintelligence Labs Марк Цукерберг развернул агрессивную рекрутинговую компанию. Он сформировал список талантов и искал к каждому индивидуальный подход. Кроме больших зарплат, предлагал также выкупить их стартапы за сотни миллионов долларов.

Superintelligence Labs должна развивать существующие в Meta проекты ИИ и работать над созданием «суперинтеллекта» — технологии, которая сможет работать наравне с человеком или даже лучше него. Все это для того, чтобы вернуть себе конкурентоспособность в мировой "гонке вооружений" в сфере искусственного интеллекта.

С начала 2025 года корпорация Цукерберга отстает в этом соревновании. Его флагманская модель Behemoth провалилась — апрельский релиз отменили и перенесли на осень. Другие модели из семейства Llama оказались менее успешными, чем надеялись в компании.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что миллиардер видит выход из кризиса именно в создании суперинтеллекта, о котором мечтают ИИ-разработчики. Он убежден, что это возможно, хотя далеко не все специалисты и эксперты в отрасли разделяют его энтузиазм.

«Я считаю, что [суперинтеллект] станет началом новой эры для человечества, и я полностью предан делу сделать все необходимое, чтобы Мета проложила путь», — заявлял ранее Марк Цукерберг.

О появлении подразделения Superintelligence Labs общественности стало известно после внутреннего распоряжения, которое руководитель Мета разослал своим сотрудникам. Цукерберг планирует потратить на развитие этого направления до $72 млрд.

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