В Сербии продолжаются антиправительственные протесты 1.07.2025, 22:54

Фото: REUTERS

Митингующие строят баррикады и блокируют транспорт.

В Сербии продолжились антиправительственные протесты — митингующие спонтанно перекрывали дороги в Белграде, Нише, Чачаке и других городах страны. Об этом сообщает государственное телевидение RTS.

В столице участники акции в течение нескольких часов блокировали разные улицы, постоянно меняя локации, чтобы избежать вмешательства полиции. В районе Дорчол правоохранители проверили документы у около 30 человек и задержали одного протестующего. После этого демонстранты не разошлись.

В районе Земун власти начали демонтаж баррикады, возведенной ранее из шин, ограждений и мусорных контейнеров. К этому привлекли полицию и коммунальные службы.

Фото: REUTERS

Из-за блокады в Белграде временно изменили маршруты общественного транспорта — в частности автобусов, трамваев и троллейбусов. Некоторые трамвайные маршруты не курсируют.

Около 18:00 акции протеста начались также в городе Ниш, где дороги были заблокированы в двух местах. В то же время аналогичную акцию провели и в Чачаке.

Фото: REUTERS

29 июня в столице Сербии Белграде прошли массовые антиправительственные демонстрации, организованные студенческими объединениями и оппозиционными политическими силами под лозунгом «Видимо се на Видовдан». Основное требование протестующих — проведение досрочных парламентских выборов и роспуск действующего состава парламента.

Президент Сербии заявил, что за протестами стоят «иностранные силы», и предупредил о жестком ответе на любое насилие: «Страна будет защищена, а преступники предстанут перед судом».

По информации полиции, накануне протеста задержали более десяти активистов по обвинениям в подрыве конституционного строя и терроризме — все они отрицают вину.

Оппозиция обвиняет Вучича в связях с организованной преступностью, подавлении свободы слова и использовании государственного аппарата для преследования критиков. Президент отказывается от идеи досрочных выборов — его коалиция сейчас контролирует 156 из 250 мест в парламенте.

Акция прошла в символическую для сербов дату — Видовдан, который отмечается в память о битве на Косовом поле 1389 года.

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