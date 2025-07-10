В Минске произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки
- 10.07.2025, 1:22
Причиной аварии стал водитель Mini Cooper.
В центре Минска троллейбус и маршрутное такси попали в аварию из-за нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился около 18:20 на площади Победы.
По данным ГАИ, 24-летний водитель автомобиля Mini Cooper, выезжая с улицы Киселева на круговое движение, не уступил дорогу троллейбусу, который двигался по кольцу. Водителю общественного транспорта пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В результате этого маневра сзади в троллейбус врезалась маршрутка, не соблюдившая безопасную дистанцию.