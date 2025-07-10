Росстат зафиксировал сильнейший за три года скачок инфляции 10.07.2025, 3:34

После резкого повышения тарифов.

Инфляция в России с 1 по 7 июля составила 0,79%, сообщает Росстат. Это максимальный недельный рост индекса потребительских цен с весны 2022 года, когда цены резко росли из-за опасений экономического кризиса и обвала рубля. Во время ускорения инфляции в конце прошлого и начале этого года цены прибавляли не более 0,5% в неделю, пишет The Moscow Times.

Сейчас ситуация иная. Основная причина скачка инфляции — повышение тарифов ЖКХ. Год назад на «тарифной» неделе (с 25 июня по 1 июля) цены выросли на 0,66%. Правительство планировало рост тарифов в среднем на 11,9%, но регионы могли повысить их больше, что и произошло. «Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России изменились (эвфемизм Росстата слова «выросли» — прим. TMT): на холодное водоснабжение +14,9%, водоотведение +14,6%, горячее водоснабжение и отопление +13,8%, сжиженный газ +13,5%, электроэнергия +13%», — перечисляет Росстат.

За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились, отмечает Минэкономразвития. Аналитики «Твердых цифр» оценивают вклад тарифов в инфляцию как 0,79%. Экономист Дмитрий Полевой оценивает вклад примерно в 0,75%, то есть остальная часть потребительской корзины обеспечила привычные для последних периодов 0,04%. По оценке аналитиков «Твердых цифр», без учета ЖКХ недельная инфляция со снятой сезонностью составила 0,05%, или 3% в годовом выражении.

В остальной части корзины из по-прежнему растущего — лекарства, бензин (+0,27%), транспорт, гостиницы, перечисляет Полевой. Из приятного — импортные автомобили подешевели на 1,5%, бытовые услуги снова замедлились до 0,18% после ускорения до 0,4% неделей ранее. Основной вывод Полевого: «Вклад тарифов ЖКХ чуть выше первоначальных ожиданий, но в остальном всё лучше, чем я предполагал». Все основные категории без учета тарифов выглядели лучше, чем на прошлой неделе, а нетарифная инфляция близка к нулю, соглашается экономист Егор Сусин.

Поскольку в прошлом году инфляция на «тарифной неделе» была ниже, чем в этом, годовая инфляция ускорилась до 0,45%, по оценке Минэкономразвития, и до 9,5% по расчетам «Твердых цифр». С начала года цены выросли на 4,58% против 5,06% за аналогичный период прошлого года.

Однако повышение тарифов ЖКХ еще несколько недель будет сказываться на инфляции. Рост тарифов увеличивает себестоимость других товаров, что вынуждает поднимать цены. Влияние почувствуют и потребители, что отразится на их восприятии инфляции. Вопрос, как всегда, в вторичных эффектах повышения тарифов и их влиянии на инфляционные ожидания, отмечает Сусин, но это станет ясно только в августе, «когда придут новые платежки».

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