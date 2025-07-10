«Путин глух к голосу разума» 10.07.2025, 7:45

В Конгрессе США сделали громкое заявление о санкциях.

Спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон заявил, что он не исключает возможности проведения голосования по законопроекту о санкциях против России. Он подчеркнул, что российскому диктатору надо отправить сообщение.

Так Джонсон ответил на вопрос журналистов в Капитолии в среду, 9 июля, отметив, что в Палате представителей «есть заинтересованность в этом». Об этом пишет The Hill.

«Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть благоразумным и серьезно говорить о мирном урегулировании, и я думаю, что мы должны отправить ему сообщение, это мое мнение», – сказал спикер.

Его комментарии прозвучали вскоре после того, как лидер сенатского большинства Джон Тун заявил, что Сенат может проголосовать за законопроект о санкциях против России, авторами которого являются Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, до конца месяца. Кроме того, президент Дональд Трамп заявил во вторник, что он «очень серьезно рассматривает этот законопроект».

Джонсон и ранее выступал за наказание России за затягивание ею конфликта. «Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы наложили на Россию как можно более сильные санкции... и я сторонник этого», – говорил он в июне.

Но его новые заявления открывают путь к тому, что законопроект Сената, который имеет более 80 соавторов и защищен от вето, может попасть на стол президента Трампа.

Джон Тун отметил, что верхняя палата Конгресса США достигла «значительного прогресса» в работе над законопроектом о санкциях против России, добавив, что он может быть готов к рассмотрению в ближайшие недели.

«Республиканцы в Сенате намерены сотрудничать с Палатой представителей и Белым домом, чтобы провести это законодательство через Конгресс и положить его на стол президента», – сказал он.

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