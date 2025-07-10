Устранен масштабный сбой, из-за которого списывались деньги с карточек белорусов

Устранен масштабный сбой, из-за которого списывались деньги с карточек белорусов5
- 10.07.2025, 8:10
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В заявленный срок уложиться не удалось.
Устранен масштабный технический сбой, который привел к списанию средств с платежных карточек клиентов нескольких белорусских банков, сообщил Банковский процессинговый центр (БПЦ).
«Сообщаем, что технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комлексе, был успешно устранен. Все балансы карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» приведены в актуальное состояние», — сообщили в БПЦ ночью 10 июля.
Там добавили, что операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме.
Напомним, утром 9 июля клиенты нескольких банков заметили, что с их банковских карт были списаны деньги. Сотрудники кол-центра «Беларусбанка» подтвердили, что действительно возникла проблема, и заверили, что она будет решена в течение дня.
«В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк», — сообщили в БПЦ, пообещав устранить все проблемы до 14.00 9 июля.
Однако в этот срок уложиться не удалось, и дедлайн несколько раз переносили.