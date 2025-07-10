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Эрдоган готовит историческую речь

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  • 10.07.2025, 8:17
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Эрдоган готовит историческую речь
Реджеп Эрдоган
Фото: Reuters

В партии президента Турции рассказали о ее содержании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с исторической речью. Вероятной ее темой станет борьба с терроризмом.

Об этом сообщает Haberler.

Представитель «Партии справедливости и развития» (AK Parti) Омер Челик заявил, что утром в субботу, 12 июля, глава государства выступит с исторической речью о процессе создания «Турции без терроризма».

По его словам, «государство в борьбе с терроризмом использовало много методов».

«Сейчас Турция находится на этапе, когда все силы безопасности выполняют свои обязанности, но в сложившихся условиях появилась возможность для того, чтобы террористическая организация сложила оружие. Иностранные силы в нашем регионе используют террористические группировки», - отметил Челик.

Представитель AK Parti добавил, что «процесс происходит в соответствии с нашим планом» и что «все реализуется в течение нескольких дней».

Официальная информация о содержании «исторической речи» Эрдогана в субботу, пока отсутствует.

Отметим, что Реджеп Эрдоган является лидером «Партии справедливости и развития», а политсила является правящей в Турции.

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