Эрдоган готовит историческую речь

Эрдоган готовит историческую речь3
- 10.07.2025, 8:17
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В партии президента Турции рассказали о ее содержании.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с исторической речью. Вероятной ее темой станет борьба с терроризмом.
Об этом сообщает Haberler.
Представитель «Партии справедливости и развития» (AK Parti) Омер Челик заявил, что утром в субботу, 12 июля, глава государства выступит с исторической речью о процессе создания «Турции без терроризма».
По его словам, «государство в борьбе с терроризмом использовало много методов».
«Сейчас Турция находится на этапе, когда все силы безопасности выполняют свои обязанности, но в сложившихся условиях появилась возможность для того, чтобы террористическая организация сложила оружие. Иностранные силы в нашем регионе используют террористические группировки», - отметил Челик.
Представитель AK Parti добавил, что «процесс происходит в соответствии с нашим планом» и что «все реализуется в течение нескольких дней».
Официальная информация о содержании «исторической речи» Эрдогана в субботу, пока отсутствует.
Отметим, что Реджеп Эрдоган является лидером «Партии справедливости и развития», а политсила является правящей в Турции.