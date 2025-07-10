«Россиян ждет серьезный удар, пострадают миллионы» 7 10.07.2025, 8:26

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Экономист раскрыл план Кремля.

Россия постепенно отказывается от финансирования даже базовых социальных программ, направляя все ресурсы на войну. Сокращение поддержки семей и рост тарифов на коммуналку уже ударили по миллионам граждан - и это лишь начало социальной деградации. Об этом в интервью «Главреду» рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

По его словам сокращение госпрограмм для населения в России уже происходит и достаточно серьезное.

«Давайте возьмем простую историю. Путин выступал несколько месяцев назад и сказал, что «мы продолжаем поддерживать программы стимулирования рождаемости», и объявил, что программа льготной семейной ипотеки будет расширена: она будет доступна для семей с детьми до 14 лет, тогда как раньше порог был до 8 лет. Все это было красиво озвучено в декабре. Потом с этими идеями пришли в Минфин. Тот сказал: «Денег нет, все идет на войну». И все эти слова Путин полностью дезавуировал. Минфин официально отказался от расширения программы, а вице-премьер Хуснуллин, который это курировал, с сожалением сообщил: расширения не будет», отметил экономист.

По мнению экономиста Липсица, российская строительная отрасль фактически оказалась под ударом и стоит перед масштабным кризисом, несмотря на значительные инвестиции со стороны людей, приближенных к Путину.

Еще одним ярким примером проблем в российской экономике является повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Это болезненный вопрос для граждан, ведь раньше правительство пыталось смягчать такой рост, придерживаясь принципа, по которому тарифы повышались медленнее, чем уровень инфляции. Но в этом году денег на это уже не нашлось - и тарифы выросли быстрее инфляции.

«Чтобы вы понимали: в некоторых регионах России тарифы на ЖКХ в июле поднялись сразу до 40 (!) процентов. Это огромный удар по бюджету российских семей. Как они с этим справятся - непонятно. Богатые, конечно, и глазом не моргнут. А вот для бедных - это серьезный удар. Чем платить - непонятно. И это не шутки: в России уже сейчас накопленный объем неплатежей за ЖКХ превышает триллион рублей», - добавляет он.

Липсиц отмечает, что еще до нынешнего повышения многие люди не могли полностью оплачивать коммунальные услуги, а теперь их ждут отключения электричества и газа. Это приведет к постепенному ухудшению условий жизни в многоквартирных домах.

Но, заключает экономист, у Путина уже нет ресурсов, чтобы компенсировать эти расходы из бюджета - и он сознательно жертвует благосостоянием населения ради продолжения войны.

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