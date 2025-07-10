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Дерзкая атака в Крыму: уничтожен стратегический участок оккупантов

  • 10.07.2025, 8:40
  • 2,976
Дерзкая атака в Крыму: уничтожен стратегический участок оккупантов

Удар задержал важные поставки военных грузов через Крымский мост.

Партизанское движение «Атеш» совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Об этом движение написало в Telegram.

Известно, что диверсия произошла возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма.

Отмечается, что партизаны уничтожили релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящей через Крымский мост.

«Этот участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасывают технику, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов - и таких ударов будет все больше», - отметили партизаны.

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