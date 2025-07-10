«Лукашенко понимает, что его игра исчерпана» 6 10.07.2025, 8:49

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Фото: Getty Images

Грань по неприятию диктатора на Западе давно пройдена.

Адвокат и блогер Марк Фейгин рассказал «Радыё Свабода» о том, почему Лукашенко рассчитывать уже не на что.

— Несмотря на освобождение части политзаключенных, режим в Беларуси не может измениться, — заявил Марк Фейгин. — И даже мимикрировать больше не может. Он прошел эти стадии, когда еще мог что-то изображать.

Представить себе сейчас в Беларуси выборы, в которых участвует оппозиция, невозможно.

Лукашенко в 2020 году руководствовался соображениями собственного выживания и собственной безопасности. Ему нужно было противостояние с Москвой, хоть оно и было такое лайтовое.

Но он опасался, что Москва хочет его заменить легальным способом, и мог тогда идти навстречу Западу и изображать полноценные выборы.

Их не было, но изображать он мог. Сейчас этот режим не может себе позволить того, что мог в 2020 году.

Сейчас идет другая торговля. Лукашенко больше не нужно изображать, что в Беларуси свободные выборы. На кого это подействует? Даже он понимает, что эта игра исчерпана.

Теперь он действительно может только торговать людьми за какие-то поблажки, за возможность подвинуть какие-то санкции чуть-чуть.

И это, кстати, возможно. Я уверен, что людей будут менять на санкции, что Лукашенко дадут смягчение, потому что люди важнее. А санкции еще десять раз обратно можно ввести.

В то же время, самому Лукашенко в Евросоюзе рассчитывать не на что, уверен Фейгин. Расположения к себе и возврата легитимности он добиться не сможет.

— Рассчитывать, что Лукашенко будет принят в качестве полноценного члена Европейского сообщества в системе Совета Европы или где-то еще, невозможно. Эта грань пройдена окончательно. На это ему не приходится рассчитывать.

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