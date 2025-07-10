«Глухой звук взрыва раздался юго-западнее Гомеля» 6 10.07.2025, 8:52

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Коллаж: Charter97.org

Российские ударные беспилотники долетели до Брестской области.

В ночь на 10 июля российские ударные беспилотники летели над территорией Гомельской области, сообщал «Флагшток» со ссылкой на мониторинговые каналы «Ринда моніторить» и «єРадар».

Над южными окраинами Гомеля в 0.17 слышали шум, похожий на звук мопеда. Вероятно, это российский ударный беспилотник, отмечает «Флагшток». Жители Речицы на протяжении полутора часов слышали пролеты как минимум трех дронов.

По данным Monitor, два БПЛА долетели до Брестской области.

По данным «єРадар», два дрона фиксировались над Глушкевичами (юг Лельчицкого района) и Заширьем (Ельский район), один двигался в направлении Лельчиц, потом — Житковичей.

В центре Гомеля и на юге города в 01.15 услышали пролет дрона с бензиновым двигателем.

«Около 01.26 глухой звук взрыва юго-западнее Гомеля. Возможно, сбитие. Сбитие не подтверждено», — сообщало издание.

Звуки дронов слышали на Гомельщине минимум до двух часов ночи.

Напомним, в ночь на 10 июля Киев подвергся массированной воздушной атаке. По словам властей, Россия применила дроны и баллистические ракеты.

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