Как правильно жарить яйца: на сливочном или растительном масле? 4 10.07.2025, 8:55

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Главное утреннее блюдо может готовиться совершенно по-разному.

Жареные яйца - одно из самых простых утренних блюд. Но у кого-то оно получается идеально, а у других пригорает. Причиной этого, как выяснилось, может быть выбор масла, или масла для приготовления.

Как правильно выбирать жиры для жарки яиц? Об этом на собственном YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его словам, главной разницей в приготовлении яиц на растительном или сливочном масле является их температура дымления.

Например, нерафинированное домашнее масло начинает дымиться уже при 100 градусах. Поэтому повар советует если и готовить на нем яйца, то очень быстро. Если же жарить яйца на таком масле долго, то оно быстро нагреется и будет давать горький вкус.

Сливочное масло имеет более высокую температуру нагрева - 170 градусов. Поэтому, если вы хотите пожарить яйца с нежной структурой, лучше выбирать именно его.

Зато температура нагрева подсолнечного или оливкового масла составляет 200-220 градусов, поэтому яичница в результате получится с корочкой. Клопотенко предупреждает, что в случае приготовления омлета только на масле есть большая вероятность, что он пригорит.

Поэтому идеальным вариантом, по мнению повара, является приготовление яиц на растительном масле со сливочным маслом. Таким образом температура нагрева будет около 185 градусов и омлет получится нежный, но с корочкой.

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