Разрушен торговый центр и жилые здания: последствия массированной атаки РФ на Киев 2 10.07.2025, 9:03

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Появились первые кадры.

Ночью 10 июля ВС РФ атаковали Киев десятками «шахедов» и запускали в сторону столицы Украины баллистические ракеты, что повлекло многочисленные повреждения зданий и помещений мирных жителей.

Известно по меньшей мере о 14 пострадавших и двух погибших из-за российской ночной атаки, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«К сожалению, имеем двух погибших. Этих людей убили россияне», — написал Ткаченко после 6 утра.

Он также попросил жителей столицы после возвращения домой из укрытий закрывать окна, поскольку в городе «очень много дыма».

Городской голова Киева Виталий Кличко обнародовал последствия вражеской атаки по районам:

Шевченковский район: спасатели работают в жилом доме, где, в результате падения обломков, произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар;

Дарницкий район: в результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов;

Соломенский район: в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу;

Голосеевский район: в результате падения обломков БпЛА загорелся грузовой автомобиль;

Подольский район: падение обломков БпЛА на территории нежилой застройки.

Кроме того, в сети публикуют видео с последствиями российской атаки по Киеву, на которых видно поврежденный торговый центр в Шевченковском районе города.

В Киевской областной военной администрации отметили, что массированная ночная атака врага на Киевщину продолжалась почти 10 часов.

Последствия вражеской атаки ликвидируют в четырех районах области: в Броварском, Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах.

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