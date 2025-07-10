Келлог: Украине нужен свой «План Маршалла» 1 10.07.2025, 9:07

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Кит Келлог

Международные партнеры должны помочь восстановиться после войны.

Международные партнеры должны помочь Украине с восстановлением, разработав для нее «План Маршалла».

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, сообщает «Укринформ». В связи с этим он привел пример, как США после Второй мировой войны ввели План Маршалла для Европы.

«Мы должны сделать то же самое для Украины», - сказал Келлог и предупредил, что это будет очень сложно.

Прежде всего, по его мнению, надо достичь прекращения огня. «Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине... Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах», - сказал он.

Келлог отметил, что Украина согласились на прекращение огня, но это было одностороннее согласие.

Кроме этого, Келлог подчеркнул необходимость возвращения на Родину детей, которых незаконно вывезли в РФ.

Спецпредставитель президента США особо акцентировал на теме возвращения украинских детей. Он отметил, что эта тема особенно важна для президента США Дональда Трампа. Келлог рассказал, что Трамп настаивал в разговорах со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что она должна быть одним из пунктов переговоров с россиянами и тот согласился.

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