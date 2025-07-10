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«Искали злостного экстремиста Александра Григорьевича»

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  • 10.07.2025, 9:12
  • 3,510
«Искали злостного экстремиста Александра Григорьевича»
Александр Гойшик

Солигорск взбудоражил Лукашенко с «красными зубами».

Солигорчанин Александр Гойшик, совершивший кругосветное путешествие и посетивший 95 стран, находится в розыске в Беларуси, к нему домой приходили силовики. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

Александр Гойшик рассказал, что его мать в Солигорске навестила милиция.

— Искали злобного экстремиста Александра Григорьевича (вы сейчас будете смеяться, но я действительно Григорьевич и был им еще до того, как это стало мейнстримом), — добавил путешественник.

Силовики спрашивали, когда Гойшик приедет в Беларусь и явится с повинной. Они его назвали «экстремистом» — якобы потому что он когда-то выложил в интернете изображение Александра Лукашенко с «красными зубами». При этом в списках лиц, «причастных к экстремистской деятельности», солигорчанин не значится.

Напомним, недавно Александр Гойшик, блогер, уличный артист и журналист-фрилансер, совершил кругосветное путешествие за 1163 дня. За это время он побывал в 51 стране. А всего он посетил уже 95 стран.

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