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Экс-президента Южной Кореи арестовали во второй раз

  • 10.07.2025, 9:29
Экс-президента Южной Кореи арестовали во второй раз
Юн Сок Ёль

Что ему инкриминируют?

Суд Сеула во второй раз выдал постановление о заключении бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Об этом сообщает Yonhap.

Спецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует дело о введении военного положения в прошлом году, запросила ордер на арест Юн Сок Йоля 6 июля. Спецпрокурор добивался выдачи ордера по пяти ключевым обвинениям.

В чем обвиняют экс-президента

Среди обвинений - нарушение экс-президентом прав членов кабинета министров перед введением военного положения. Также его обвинили в фальсификации документа и распространении ложных сведений о военном положении. Сторона защиты отвергла обвинения.

Судья решил удовлетворить запрос о выдаче ордера. Он объяснил это тем, что бывший президент может уничтожить доказательства по делу. Юн Сок Ёля доставили в Сеульский центр заключения, где он будет ждать дальнейшего решения суда.

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