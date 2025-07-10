Белоруска сходила в поликлинику и удивилась 10.07.2025, 9:33

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Бесплатна ли на самом деле «бесплатная» медицина?

Минчанка всю жизнь посещала в основном частные клиники. А недавно решила обратиться в госучреждение. Спойлер: многое ее приятно удивило, а что-то сильно разочаровало, пишет Tochka.by.

Белорусы нередко жалуются на уровень государственной медицины, особенно в регионах. Главный тезис — далеко не все услуги можно получить бесплатно, а пройти нормальный чекап в обычной поликлинике непросто, иногда приходится идти в частный медцентр.

Свою историю рассказала минчанка. Она недавно решила проверить: можно ли рассчитывать в госучреждении на что-то большее, чем консультация терапевта и обычный анализ крови. Полученный опыт ее удивил.

Страховка все решала

Елене 32 года. Опыта хождения по поликлиникам у нее не так уж и много: говорит, что всю взрослую жизнь пользовалась медицинской страховкой.

«В детстве — обычная районная поликлиника, где всегда много очередей и вечно уставшие, оттого и грубоватые врачи. В студенчестве — ад в 33-й поликлинике, где с тобой обращаются ужасно (прошло больше 10 лет, может, что и поменялось). А потом — все чудеса частной медицины», — говорит Елена.

Девушка обозначает: болеет она нечасто, серьезных вопросов по здоровью нет, поэтому обращается к врачам редко. Пока была страховка, раз в год проходила профилактические обследования.

«Это гинеколог, эндокринолог, иногда офтальмолог, могла сделать МРТ, так как есть вопросы с позвоночником, проверить гормоны и сдать другие анализы. Тогда я поняла всю прелесть частных клиник: здесь совершенно другое отношение к пациенту, никакого хамства, никаких очередей. Да и врачи всегда готовы назначить полный спектр обследований по необходимости. Разумеется, за ваши деньги любой каприз», — добавляет Елена.

Потом была смена работы — страховку на медуслуги новый работодатель не предлагает. Пришлось надолго забыть про профилактические осмотры, лишь самые важные визиты к врачам оставались в списке обязательных.

«И только в частные медцентры. У меня было несколько попыток обратиться в госучреждения в разных районах столицы, где я когда-то проживала. Если говорить мягко, опыт был неудачный. Потом долгие годы я относилась к очень старенькой переполненной 15-й поликлинике. Там вообще все было плохо», — вспоминает девушка.

По ее словам, некоторые специалисты там и вовсе отсутствовали. Например, к травматологу со сломанной ногой приходилось ездить на другой конец города. Плюс постоянные вереницы к врачам (и сопутствующие неразбериха и ругань пациентов из-за отсутствия электронной очереди). В итоге Елена больше не обращалась в госполиклинику.

«Несколько лет назад достроили новое здание 15-й поликлиники — все выглядело супер, заходила туда по какому-то мелкому вопросу. А недавно решила, что хочу провести эксперимент и посмотреть, реально ли там пройти минимальный чекап», — рассказывает Елена.

«Диспансеризация — какой-то сюр»

Начался поход Елены в поликлинику с кабинета диспансеризации. Ни одного человека в очереди, молодой специалист. Несколько дежурных вопросов: возраст, рост, вес, есть ли хронические заболевания и вредные привычки. В итоге в руках у девушки оказалось несколько назначений на анализы: крови — общий и биохимия, мочи. И направление на ЭКГ.

В общем-то на этом диспансеризация и закончилась. Девушка говорит, что настаивала на дополнительных исследованиях.

«Раз в год женщинам рекомендуется проходить УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез — это всегда стоит у меня в списке обязательных обследований. В итоге специалист направил меня к гинекологу», — продолжает рассказ девушка.

Сначала была сдача анализа крови. В очереди она провела чуть больше часа. Впереди было 85 пациентов.

«Электронная очередь, работают три кабинета. Принимали людей очень даже быстро. Еще я удивилась, когда увидела в кабинете современные шприцы-пробирки, как в частных лабораториях», — говорит Елена.

УЗИ сделать нереально

К гинекологу девушка записалась без проблем. Для этого она даже не звонила в регистратуру, все сделала через онлайн-платформу. Прием тоже не пришлось долго ждать — на него можно было попасть уже на следующей неделе.

«Очень приятная и аккуратная женщина-врач. Все было вежливо и тактично. Я обращалась с некоторыми проблемами. Специалист собрала подробный анамнез, посмотрела мои старые обследования и сразу же дала мне кучу назначений на сдачу гормонов. Но дальше нарисовалась проблема», — вспоминает Елена.

Гормоны нужно было сдать по восьми показателям. Елена говорит, что это приличная сумма, если бы она делала все платно.

Врач настаивала, что нужно девушке провести и УЗИ органов малого таза, — возникли вопросы. Но сразу же уточнила: сможет ли пациентка сделать его самостоятельно, за свои деньги. Мол, можно записаться в лист ожидания, но он растянут на несколько месяцев вперед.

«Я решила, что если есть вопросы по здоровью, то не буду столько ждать. И записалась в самый недорогой медцентр. За это я отдала 50 рублей. Кстати, платно в моей же поликлинике можно было сделать в два раза дешевле. Правда, приема ждать пришлось бы больше недели», — подсчитывает Елена.

Без проблем назначают анализы

К эндокринологу оказалось записаться чуть сложнее, но ждать долго тоже не пришлось. На руках у девушки было старое УЗИ щитовидки. Оно показало некоторые патологии, была рекомендация наблюдаться у специалиста.

Врач посмотрела предыдущее обследование. Оно делалось четыре года назад. Заверила, что новое исследование проводить нет необходимости. В то же время подчеркнула, что проверить некоторые гормоны не помешает. И назначила провести гормональные исследования еще по четырем показателям.

Снова поход в лабораторию на сдачу анализов (пришлось идти дважды, потому что гормоны нужно было сдавать в определенные дни). Каждый поход — по часу в очереди.

«Единственный, но не существенный минус — срок ожидания результатов, до 10 дней. В частной лаборатории это все гораздо быстрее, плюс есть возможность получить результат на почту. В поликлинике же ты не увидишь результат, пока снова не запишешься на прием к врачу. Отчасти это и правильно, чтобы врач, а не ты сам интерпретировал результаты», — считает девушка.

На прием к гинекологу Елена пошла со своим УЗИ, когда дождалась результатов. Врач назначила пересдать некоторые гормоны через несколько месяцев — были выше нормы. И дала очередные направления на повторные исследования по двум показателям. То же самое сделал и эндокринолог: один показатель порекомендовала пересдать. Никаких проблем с получением направления здесь не было.

Лишние хождения по кабинетам

Параллельно девушка записалась на прием к травматологу-ортопеду: у нее остеохондроз. В частных клиниках рекомендовали периодически наблюдаться у специалиста, раз в год проходить МРТ. Со всеми этими назначениями она направилась в госполиклинику.

«Врач сразу отравил на рентген. Я недоумевала. Зачем? Ведь у меня были и результаты рентгена, а потом делала и МРТ. Мне уже когда-то делали более информативное исследование, зачем тратить время на лишние походы по кабинетам? На это врач ответил: «Прошло много времени, надо посмотреть», — говорит девушка.

Делать нечего. Снимок пришлось делать в два захода: проводить исследование двух зон за раз нельзя по каким-то нормативам. В итоге прийти в поликлинику нужно было дважды.

Потом травматолог отправил к неврологу.

«А к нему просто так не попасть — только через терапевта. Я записалась, все равно надо было узнать еще и результаты анализов крови и мочи. Но это лишний поход в поликлинику. В частной можно сразу записаться к нужному специалисту», — говорит Елена.

Все это время, отмечает девушка, к специалистам практически не было очередей: все-таки электронные талоны добавили очень много комфорта.

«Терапевт назначила более информативное исследование — увидела что-то в обычном анализе. Дала направление к неврологу. И порекомендовала сделать флюорографию — я давно не проходила это исследование. К слову, опять все прошло быстро и без очереди», — удивляется девушка.

МРТ добиться сложно

К неврологу было записаться труднее — один специалист на всю поликлинику. На руках у девушки уже оказались снимки позвоночника и заключение: «Рекомендуется более информативный метод исследования». Елена надеялась пройти МРТ.

«Доктор посмотрел результаты моего предыдущего МРТ, заключение после рентгена, собрал анамнез, провел осмотр и выписал таблетки. А вот на просьбу снова пройти МРТ, которое все-таки мне было рекомендовано и частными клиниками, и даже специалистом из этой же поликлиники, невролог направление не дал. Сказал, нет оснований», — недоумевает Елена.

Что в итоге?

В целом свой опыт посещения поликлиники Елена оценивает как положительный. Но с одной оговоркой: все с поправкой на то, что это новое столичное учреждение.

«Я видела и другие поликлиники в Минске, пока жила на съемных квартирах, — все относительно. Но в целом меня удивило, что врачи без вопросов дают назначения на некоторые исследования. В частной лаборатории я бы потратила только на одни анализы около 315 рублей», — говорит Елена.

В то же время девушка отмечает: чем сложнее исследование, тем труднее его получить. Кажется, что МРТ вообще не добиться, хотя, по мнению героини, для этого были и показания, и назначения. А многомесячные очереди на УЗИ, конечно, заставляют все равно обращаться к платным услугам.

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