Во время удара РФ по Киеву погибла 22-летняя полицейская 1 10.07.2025, 9:38

Девушка служила в полиции метрополитена.

В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Так, в Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.

«Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.

На местах ударов сразу развернули оперативные штабы», - добавил Клименко.

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