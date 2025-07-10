закрыть
10 июля 2025, четверг, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во время удара РФ по Киеву погибла 22-летняя полицейская

1
  • 10.07.2025, 9:38
Во время удара РФ по Киеву погибла 22-летняя полицейская

Девушка служила в полиции метрополитена.

В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Так, в Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.

«Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.

На местах ударов сразу развернули оперативные штабы», - добавил Клименко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив