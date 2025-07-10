Во время удара РФ по Киеву погибла 22-летняя полицейская

Во время удара РФ по Киеву погибла 22-летняя полицейская1
- 10.07.2025, 9:38
Девушка служила в полиции метрополитена.
В результате российских ударов по Киеву в ночь на 10 июля погибла полицейская.
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Так, в Подольском районе погибли 2 женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.
В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура, отметил министр.
«Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.
На местах ударов сразу развернули оперативные штабы», - добавил Клименко.